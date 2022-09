Vor einiger Zeit hat Ali Günez bei einem Unfall mit seinem Bruder Cem einen Arm verloren und eine Prothese erhalten. Cem würde nun gern die gemeinsame Karriere als erfolgreiches Rallye-Team fortsetzen, die Saison startet in Kürze. Doch Ali kann seine TMR-Prothese nicht ordentlich bedienen und das Unterfangen droht zu scheitern. Cem macht also Druck, dass sich Ali noch einmal von Dr. Philipp Brentano untersuchen lässt. Die Lage zwischen den Brüdern eskaliert und dann baut Cem im Frust noch einen Unfall.

Cosmo macht einen Ausflug zu einer Rallyestrecke. Dort trifft er zufällig auf sein groߟes Idol Ali Günez. Bildrechte: MDR / Rudolf Wernicke

Rieke Machold ist seit zwei Wochen in Peru zum Lehreraustausch. Ihre Frau, Schwester Miriam Schneider, ist seitdem bei der Erziehung von Pflegesohn Cosmo auf sich allein gestellt. In einem Videocall berichtet sie Rieke, wie gut alles läuft und wie brav Cosmo ist. Parallel dazu bietet sich jedoch ein ganz anderes Bild: Cosmo hat die Schule geschwänzt und verstrickt sich in Lügen.