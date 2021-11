Ausgerechnet Michael Linse ist der letzte Patient, den Roland Heilmann in der Notambulanz am Hauptbahnhof versorgen muss. Der Mann, der vor Jahren Kathrin Globisch vergewaltigt hat, ist sturzbetrunken in einen Teich gefallen und hat sich dabei das Bein verletzt. Sein Zustand macht die Einweisung ins Krankenhaus notwendig und die Umstände führen dazu, dass er in die Sachsenklinik kommt. Roland und sein Freund Martin Stein versuchen vergeblich, Michael Linses Aufenthalt vor Kathrin zu verbergen.