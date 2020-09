Nikki Schönau (Lena Meckel, re. liegend) und Hauke Friedrich (Oliver Konietzny, li. liegend) sind mit dem E-Roller auf dem Weg zum Standesamt verunglückt. Notarzt Dr. Lorenz (Markus Neumann, hi. li.) klärt Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, hi. re.) und Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, hi. mi.) über die festgestellten Verletzungen auf. li. und re. Rettungssanitäter (Komparsen) Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke