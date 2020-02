Marina Küstner (Brigitte Böttrich), deren Schnittwunde Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) gerade versorgt hat, ist Blumenverkäuferin. Sie erinnert Roland an den morgigen Valentinstag. Nun dämmert es Roland, was seine Lebensgefährtin Katja am Morgen gemeint haben könnte. Bildrechte: MDR/Saxonia Steffen Junghans