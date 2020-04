Claudia Förster (Winnie Böwe, re), die Mutter von Dr. Kathrin Globischs (Andrea Kathrin Loewig, mi.) Patientin kommt besorgt in die Klinik und will wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Kathrin möchte dass Jenny ihrer Mutter selbst erzählt, was passiert ist. Claudias Lebensgefährte Friedemann Bickel (Jens Nünemann, li.) bittet Kathrin, in der Cafeteria zu warten, doch Claudia möchte ihn dabei haben. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler