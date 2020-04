Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, re.) hat bei Dieter Habermann (Matthias Brenner, li.) einen bösartigen Tumor in der Blasenwand entdeckt. Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt Kaminski eine radikale Zystektomie, eine vollständige Entfernung der Blase. Es ist eine sehr große OP mit einer langen Genesungszeit. Doch die will sich Dieter nicht nehmen, schließlich muss er sich um seine an MS erkrankte Frau kümmern. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke