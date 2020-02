Luise Brenner (Monika Lennartz) sollte eigentlich bei einer Studie in Siegburg sein, doch sie hat es vor Langeweile dort nicht mehr ausgehalten und sich per Taxi nach Leipzig fahren lassen. Ihr ist klar, dass sie damit eigentlich eine Dummheit begeht und auch, dass ihr Sohn Hans-Peter (Michael Trischan) darüber wahrscheinlich sehr sauer sein wird. Natürlich ist das auch so, aber vor allem deshalb, weil sich Hans-Peter Sorgen um sie macht. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler