Otto Stein (Rolf Becker, mi.) kränkelt seit ein paar Tagen. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, re.) hat ihn zu einer Kontrolluntersuchung einbestellt. Während Roland von einer simplen Erkältung ausgeht und alles andere mit einem Bluttest ausschließen will, will Otto wissen, was es im schlimmsten Fall sein könnte. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Wernicke