Arzu Ritters (Arzu Bazman) Vater Klaus hat sich mal wieder bei den Brentanos einquartiert. Philipp Brentano (Thomas Koch) versucht seiner Frau klar zu machen, dass das kein Dauerzustand sein kann. So sehr sich Klaus auch bemüht, Arzu und Philipp bei ihren drei Kindern zu unterstützen, so sehr fühlt es sich für die beiden gerade an, als sei Klaus ihr viertes Kind. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke