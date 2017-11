liver Heller (Dieter Landuris, re.) hat durch eine chronische Hepatitis C eine Leberzirrhose und die wiederum ist dafür verantwortlich, dass sich in seinem Bauch große Mengen an Flüssigkeit ansammeln. Dies bereitet Oliver wahnsinnige Schmerzen. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, li.) konnte mit einer Punktion kurzzeitig Entlastung schaffen, jedoch wird sich neues Wasser bilden. Auf die Dauer wird das nicht funktionieren und Oliver Heller benötigt eine Bauchpumpe, die die Flüssigkeit permanent abpumpt. Etwas scheinheilig fragt Roland nach, ob er nicht doch Olivers Ex-Frau Kerstin informieren soll, die nun Rolands neue Nachbarin ist und er das erste Mal seit Langem wieder Gefühle zulässt. Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion/Kiss