Jürgen Lummer (Rüdiger Joswig, re.) hat sich den Fuß gebrochen und seinem Sohn Sebastian (Martin Brückner, li.) erzählt, dass es ihm sehr schlecht geht, er sogar in Lebensgefahr schwebt, um ihn in die Klinik zu locken. Die beiden haben seit der Trennung von Sebastians Mutter keinen Kontakt mehr, was Jürgen Lummer sehr belastet. Doch Sebastian kann ihm die Trennung und die Lügen einfach nicht verzeihen. Nun, da Sebastian sieht, dass sein Vater alles andere als in Lebensgefahr schwebt, steht die nächste Lüge im Raum. Die Einladung zum 65. Geburtstag seines Vaters schlägt er resigniert aus. Bildrechte: MDR/saxonia media/Kiss