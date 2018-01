Felix Sonntag ist fürs erste stabil, doch die Fleischwunde in seinem Gesicht muss ein Experte operieren. Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, re.) erinnert sich an einen plastischen Chirurgen, der eine Koryphäe auf seinem Gebiet sein soll. Sarah Marqaurdt (Alexa Maria Surholt, li.) will den besten und verspricht, ihn ausfindig zu machen. Felix' Vater Richard Noll (Heikko Deutschmann, mi.) versucht Sarah zu beruhigen. Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion/Kiss