Erinnern Sie sich noch an die schöne Folge, als Prof. Simoni und Oberschwester Ingrid "Eltern" des kleinen Hugo wurden? Oder den berührenden Moment, als Prof. Simoni auf den Studen seines Hauses einen ausgesetzten Säugling fand? Oder die humorvollen Situationen, als die abenteuerlustige Ingrid ihren Gernot zu einer Reise mit dem Wohnmobil überredete? All diese Folgen haben wir in den nächsten Wochen eingeplant, oft sogar in Doppelfolge!