Svenja Krause fühlt sich wie ein Junge in einem Mädchenkörper gefangen und trägt dieses Geheimnis seit Langem mit sich herum. In der Theatergruppe, in der sie mit Lisa spielt, kennt sie jeder nur als den Jungen Luka. Als Lisa Svenja in der Sachsenklinik besucht, schafft sie es, dass Svenja das erste Mal offen über ihre Situation redet. Lisa beweist großes Feingefühl und echte Freundschaft. Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion/Kiss