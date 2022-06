Die Beerdigung von Hanna Globischs Vater (Helena Pieske, re.) und Kathrins (Andrea Kathrin Loewig, li.) Peiniger ist am nächsten Tag. Kathrin will auf keinen Fall hingehen, doch nun weiß Hanna auch, dass sie seine Leber in sich trägt und sieht die Dinge etwas anders. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss