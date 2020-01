Abschied von Dr. Lea Peters – Anja Nejarri verlässt "In aller Freundschaft"

Die "Eiskönigin" wurde Dr. Lea Peters auch genannt, als sie frisch in die Sachsenklinik kam. Doch fünf Jahre, nachdem Lea Peters in Folge 677 ihren Dienst aufnahm, hat sich Lea unheimlich verändert – sie ist weicher geworden. Über die Aufarbeitung der schwierigen Beziehung zu ihren Eltern (und vor allem zu ihrer Mutter), ihre tiefe Liebe zu Jenne Derbeck und natürlich ganz besonders durch die Geburt des kleinen Tim hat Lea auch die weiche Seite in sich entdeckt.