Sie ist ja schon dreifache Mutter – zumindest in „In aller Freundschaft“! Mit Mann Philipp und ihren Serienkindern Oskar, Max und Pauline hat Arzu Ritter in der Serie schon lange ihr Glück gefunden. Und ein bisschen „üben“ konnte die Schauspielerin da natürlich auch schon.

Nun ist es auch bei Arzu Bazman im echten Leben so weit: Sie bekommt ein Baby! Schon wurde es in den letzten Monaten zusehends schwieriger, den wachsenden Babybauch bei den Dreharbeiten zu kaschieren.

Alle Kolleginnen und Kollegen aus dem "In aller Freundschaft"-Team freuen sich für Arzu Bazman. Es wird ein Mädchen! Bildrechte: MDR/Saxonia/Rudolf K. Wernicke

Das ist jetzt nicht mehr nötig: Am 28. November hatte sie nun ihren letzten Drehtag vor der Babypause. Gedreht wurde Folge 886 "Bruchlandung". Ab sofort gilt also die Devise "Freuen und genießen"! Wie man sieht, ist Arzu überglücklich. Da bleibt uns nur, uns mit ihr zu freuen - und gespannt auf die Zukunft zu sein, wenn sie wieder bei "In aller Freundschaft" zu sehen ist, denn sie will ja ganz bald wiederkommen.