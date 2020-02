Im September 2015 war Daniela Ziegler als "Frau Rosita" alias Frau Schultheiß bei "In aller Freundschaft" zu sehen. Bildrechte: MDR/Rudolf Wernicke

Doch zurück zu den Anfängen: Die 1948 in Offenbach geborene Mimin absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. In den Folgejahren spielte sie viel Theater und ließ sich Ende der 1970er-Jahre in New York zur Musicalsdarstellerin ausbilden. Bekannt ist Daniela Ziegler den meisten Fernsehzuschauern durch ihre zahlreichen Rollen in mehreren "Tatort"-Folgen, vielen Serien wie "Die lieben Verwandten", "Gegen den Wind" oder "Unser Lehrer Doktor Specht". Und auch bei "In aller Freundschaft" wirkte sie bereits zuvor mit: In der Folge 701 "Hand aufs Herz" spielte sie eine Wahrsagerin mit Geheimnis ...