Drehalltag - das gibt es am Set von "In aller Freundschaft" aufgrund der Corona-Krise momentan nicht mehr. Normalerweise wird in den Leipziger Studios das ganze Jahr durchgearbeitet, um die jährlich 42 Folgen zu produzieren, jeweils drei Folgen als Block innerhalb von drei Wochen. Natürlich gibt es auch Drehpausen, die immer eingeplant sind - zum Beispiel eine mehrwöchige Pause nach Beendigung der jeweils aktuellen Staffel oder über Weihnachten und Neujahr.

Die "Sachsenklinik" ist geschlossen

Aktuell kein Dreh am Set von "In aller Freundschaft" Bildrechte: Saxonia/Wernicke/MDR Jetzt ist alles anders, die "Sachsenklinik" ist geschlossen. Das betrifft natürlich nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern das gesamte Team: Rund 60 Leute befinden sind in der Drehpause, alle anstehenden administrativen Aufgaben werden per Video- und Telefonkonferenzen abgearbeitet. Auch an weiteren Drehbüchern wird natürlich weiter gearbeitet, diese an die aktuelle Situation angepasst.

Was heißt das für die Ausstrahlung der Folgen?