Seit fast genau 14 Jahren ist Dr. Martin Stein als Arzt in der Sachsenklinik tätig. Unvergessen ist vielen Fans sein Antrittsbesuch in seiner ersten Folge - da war doch eine echte Kuh mit im Spiel ...! Seitdem ist wirklich viel passiert, sowohl privat als auch fachlich.

Jetzt sind Sie dran: Stellen Sie Ihre Frage an Bernhard Bettermann! Was macht er, wenn die Kamera mal nicht läuft? Wie sieht Bernhard Bettermann Dr. Martin Stein? Wie hat sich die Figur verändert, was war seine Lieblingsszene, was wünscht er sich zukünftig für seine Rolle? Was immer Sie wissen wollen: Stellen Sie Ihre Frage!