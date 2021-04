Herbert Köfer am Set von "In aller Freundschaft" bei den Dreharbeiten zu Folge 925.

Herbert Köfer am Set von "In aller Freundschaft" bei den Dreharbeiten zu Folge 925. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Strehler

Er ist der absolute Ehrengast in der Sachsenklinik: Herbert Köfer alias "Leo Lachmann"! Der 100-jährige Schauspieler spielt in seiner vierten Gastrolle bei "In aller Freundschaft" den berühmten Komiker Leo Lachmann. Als Leo Lachmann bringt Herbert Köfer das Lachen in die Sachsenklinik und das ist auch bitter nötig, denn die Klinik ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Während er auf die Geburt seiner Ur-Ur-Enkelin wartet, nickt der Hundertjährige zwischendurch immer wieder kurz ein. Klinikleiter Roland Heilmann und sein Freund Martin Stein beobachten das und sind beunruhigt ...