Altersschwäche am Steuer? Man kann es sich bei dem immer noch jugendlich wirkenden Horst Janon nicht vorstellen, doch auf dem Bildschirm ist es zu sehen: In der Sachsenklinik ist er am 22. Mai in der Folge "Unverblümt" als Patient Henrik Oswald genau in dieser Notlage!

Unfall in der "Sachsenklinik"?!

Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion/Kiss Dieser hat einen Unfall, weil er seinen Wagen nicht im Griff hat und muss danach ein paar Tage im Krankenhaus verbringen. Auch, wenn man es nicht glauben möchte: Der "Bastian", wie man Janson nach seiner berühmtesten Rolle oft nennt, wird in diesem Herbst auch schon 83 Jahre alt! Wie schwungvoll er noch wirkt, können die Zuschauer in der aktuellen Folge am 22. Mai sehen. Ans Aufhören denkt Horst Janson tatsächlich noch lange nicht, denn er fühlt sich für sein Alter noch sehr fit! Wer weiß, vielleicht kommt er ja noch ein drittes Mal bei uns in der Sachsenklinik vorbei?

Ich bin keine 30 und keine 50 mehr, sondern ich bin halt 82 Jahre alt. Aber für meine 82 bin ich noch relativ gelenkig. Mir macht das Leben Spaß und ich habe meine Arbeit, die ich noch sehr liebe. Horst Janson Allgemeine Zeitung

Bereits 2010 zu Gast bei "In aller Freundschaft": Horst Janson mit Tochter Sarah-Jane Janson. Bildrechte: MDR/Krajewsky Für "In aller Freundschaft" ist Horst Janson kein Unbekannter: Schon im Jahr 2010 spielte er in der Serie mit und hatte sich damals sogar familiäre Verstärkung mitgebacht: In Folge 496 "Geständnisse" spielt der gebürtige Mainzer an der Seite seiner beiden Töchter Sarah-Jane und Laura-Marie. Vielleicht erinnern sich langjährige Fans noch an die Folge: Horst Janson spielte darin einen imbissbudenbesitzer, der sich mit seinen Töchtern aussöhnen will!

Der ewige "Bastian", Hollywood und Theater: Horst Janson

Horst Janson und Karin Anselm in einer Szene aus der Erfolgsserie "Der Bastian". Bildrechte: IMAGO Horst Jansons Schauspielkarriere startet am Staatstheater Wiesbaden. Einen großen Publikum bekannt wird er mit der Fernsehserie "Der Bastian" (1973), wird aber parallel auch für internationale Produktionen besetzt, so mit Charles Bronson und Tony Curtis in "Zwei Kerle aus Granit" oder in "Steiner – das Eiserne Kreuz II" an der Seite von Richard Burton und Robert Mitchum. Seine guten Englischkenntnisse aus der Zeit als Taxifahrer kommen dem geborenen Mainzer hier zugute.