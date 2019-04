Julia Jäger ist in Angermünde geboren und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin. Die Rückkehr nach Leipzig ist für sie ein Nachhausekommen: Von 1988 bis 1991 studierte die heute 49-Jährige an der Theaterschule "Hans Otto" und spielte im Anschluss bis 1995 als festes Ensemblemitglied des Leipziger Schauspielhauses. Erste Filmerfahrung hatte Julia Jäger bereits mit 12 Jahren in "Moritz in der Litfaßsäule" gesammelt. Julia Jäger bereicherte schon viele Fernseh- und Kinofilme. Seit 2003 spielt sie in der ARD-Krimi-Serie "Donna Leon" die Frau von Commissario Brunetti. Der Kurzfilm "Spielzeugland" von Jochen Alexander Freydank erhielt 2009 mit Julia Jäger in der Hauptrolle den Oscar. 2014 erhielt sie mit dem Ensemble von "Zeit der Helden" den Adolf-Grimme-Preis.