Die Folge "Ein verrückter Tag" wird Anfang Juli in Leipzig gedreht: Als eine Massenpanik auf einem Musikfestival außerhalb Leipzigs ausbricht, und unzählige Menschen verletzt werden, wird die Sachsenklinik in Alarmbereitschaft versetzt. Dafür brauchen wir natürlich viele Komparsen! Mit etwas Glück können Sie dabei sein und mit unseren Schauspielern vor der Kamera stehen. Das finden Sie spannend? Dann machen Sie doch mit - und nehmen Sie die Chance wahr, bei uns dabei zu sein. Zu sehen ist die Jubiläumsfolge dann einige Monate später, voraussichtlich am 23.10.2018. Das ist fast genau 20 Jahre nach der allerersten Folge von "In aller Freundschaft": Sie war am 26. Oktober 1998 im Fernsehen zu sehen.

Machen Sie mit bei unserer Foto-Upload-Aktion und zeigen Sie uns, wie und wo Sie am liebsten "In aller Freundschaft" schauen: Auf dem Sofa? Vor dem PC? Mit Chips, Eiscreme und Kuscheldecke? Oder doch lieber auf dem Balkon?

Die 20 Komparsen-Plätze werden ausgelost. Damit Ihr Bild allerdings überhaupt in die Auswahl kommen kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, die wir Ihnen hier kurz erklären möchten: Die Bilder müssen in guter fotografischer Qualität sein, also scharf, am besten im Querformat. Wichtig ist, dass Sie gut zu erkennen sind und dass auf dem Foto tatsächlich die Person zu sehen ist, die sich auch für die Teilnahme an unserer Aktion bewirbt. Im Text können Sie gern noch dazu schreiben, wie und wo (und mit wem) Sie am liebsten unsere Serie sehen.



Bitte beachten Sie außerdem die erforderliche Mindestgröße von 960 x 500 Pixel. Die maximal erlaubte Dateigröße beträgt 4 MB. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass Bilder nach dem Einstellen von uns nicht mehr gedreht werden können!