Weihnachten mit "In aller Freundschaft" Machen Sie mit: Das musikalische Weihnachtsquiz!

Hauptinhalt

Fanpakete zu gewinnen

Dieses Jahr ist die Weihnachtsfolge von "In aller Freundschaft" richtig musikalisch. Doch auch in den Jahren davor spielte Musik eine Rolle - wir wollen wissen, ob Sie sich daran noch erinnern?



Wir verlosen tolle Fanpakete: Als Hauptpreis wartet ein handsignierter Arztkittel plus "In aller Freundschaft"-Fanpaket mit der beliebten "Sachsenklinik-Tasse und mehr! Außerdem verlosen wir noch 3 weitere Fanpakete.



Viel Spaß und viel Erfolg!