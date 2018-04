Zwei Serien treffen sich - zuerst der Sachsenklinik in Leipzig, jetzt bei der "Lindenstraße"! Vor rund einem halben Jahr wurde "Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) aus der "Lindenstraße" mit Herzproblemen in die Sachsenklinik eingeliefert. Zu sehen war das bei "In aller Freundschaft" in Folge 793 "Aus den Augen, aus dem Sinn".