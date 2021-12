Wer an unserer weihnachtlichen Requisiten-Verlosung teilnehmen möchte, beantwortet die kniffligen Quizfragen und füllt das Formular aus. Die Fragen drehen sich natürlich alle um die Requisiten oder die Folgen, in denen sie vorkalen. Achtung: Das Teilnahmeformular wird erst freigeschaltet, wenn alle Fragen richtig beantwortet sind. Und: Im Formular können Sie auch vermerken, welches Erinnerungsstück Sie am liebsten gewinnen würden. Dann heißt es: Daumen drücken!