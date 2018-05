Isabell Varell

... und so sieht die Szene dann in der Folge 813 "Unverblümt" aus: Als Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, re.) am Morgen ihren Dienst beginnen will, wird sie schon erwartet. Linda Schneider (Isabel Varell, li.), eine überaus kommunikative und energiegeladene Frau, stellt sich als die Mutter von Miriam Schneider vor. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Kiss