In Thailand haben die Dreharbeiten zum 90-Minuten-Jubiläums-Special "In aller Freundschaft – Zwei Herzen" begonnen. Neben Thomas Rühmann, Alexa Maria Surholt und Jascha Rust stehen u. a. Michael Gwisdek, Petra van de Voort und Frank Richartz vor der Kamera. Die Ausstrahlung des Films von Regisseurin Franziska Hörisch ist im Herbst geplant.

Auf ihrer Reise zu einem Ärztekongress in Bangkok bleiben Sachsenklinik-Direktor Roland Heilmann (Thomas Rühmann), Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) und Pfleger Kris Haas (Jascha Rust) unerwartet in der ländlichen Region Krabi stecken. Während Sarah und Kris die Zwangspause zu Ausflügen in die exotische Natur nutzen, versucht Roland mit allen Mitteln, nach Leipzig zu gelangen.

Auf einer abenteuerlichen Busfahrt kommt es zu einem Unfall, bei dem die drei auseinandergerissen werden: Während Roland, Kris und die schwedische Ärztin Dr. Helen Larsson (Petra van de Voort) einem Verletzten erste Hilfe leisten, fährt der Bus mit Sarah einfach weiter. Notgedrungen muss Roland nun Kris folgen, der sich einen Weg durch den Dschungel bahnt. Nach diesen Strapazen kommen sie in ein abgelegenes Dorf, in dem Helen Larsson eine Krankenstation leitet.



Sarah ist inzwischen wieder in Krabi und erfährt, dass Rolands Sohn Jakob in der Sachsenklinik in akuter Lebensgefahr schwebt. Verzweifelt versucht sie, Roland mit Hilfe des Polizeipräsidenten (Frank Richartz) und des Honorarkonsuls (Michael Gwisdek) zu finden. Plötzlich taucht Roland wieder auf, landet aber gleich im Gefängnis.