Dass unsere Gesellschaft älter und der Pflegebedarf immer größer wird, ist eine Binse. Nach einer Prognose, des Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2015, steigt der Bedarf an Pflegekräften in Sachsen bis 2020 um 25 Prozent, bis 2030 gar um 35 Prozent. Das bedeutet, bis zum Jahr 2030 braucht der Freistaat 16.000 neue Pfleger. Dabei ist die Lage auf dem Pflegemarkt schon jetzt mehr als angespannt. Die neue Bundesregierung plant zwar 8.000 neue Stellen zu schaffen, doch schon heute geht die Bundesagentur für Arbeit von 24.000 unbesetzten Stellen in dem Bereich aus.

Die Albanerin Silvana Bulla arbeitet seit eineinhalb Jahren in einem Leipziger Altenpflegeheim. Im September 2016 absolvierte sie ein sechswöchiges Praktikum, danach stellte das Heim sie sofort als Pflegehilfskraft ein. Die 37-Jährige hat sich in ihr Team problemlos eingefügt und sich den Respekt und die Sympathie ihrer Kolleginnen erarbeitet.

Die Heimleitung will Silvana Bulla zur Pflegekraft ausbilden lassen. Im September könnte die Ausbildung beginnen, wenn nicht der Freistaat Sachsen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht. Denn Silvana Bulla soll abgeschoben werden.

Ich habe sehr viel geweint, sehr viel gebetet: Bitte, bitte, ich kann nicht nach Albanien zurückgehen. Sylvana Bulla

Gutes Personal ist Mangelware

Für ihre Kolleginnen und die Heimleitung war es ein Schock, als Anfang Februar zwei Polizisten 22:00 Uhr klingelten und Silvana Bulla nach ihrer Spätschicht abholen und in die Abschiebehaft bringen wollten. Nur ein Nervenzusammenbruch und ein damit verbundener Krankenhausaufenthalt bewahrte sie vorerst vor der Abschiebung. Heimleitern Susi Hartmann fiel aus allen Wolken, als sie erfuhr, dass die Polizei abends im Haus stand.

In dem Leipziger Heim werden 159 Menschen betreut. Unter den Pflegern sind auch Syrer, Marokkaner und Pakistaner. Denn der Bedarf an Pflegekräften ist groß und gutes Personal rar. Sollte Silvana Bulla abgeschoben werden, wäre das für die Chefin Susi Hartmann ein harter Schlag, denn es fällt schwer neue Mitarbeiter oder Auszubildende für den Pflegeberuf zu finden.

Bewährten Pflegekräften droht Abschiebung

Auch in einer Bitterfelder Senioreneinrichtung fehlen Arbeitskräfte. In der Flüchtlingswelle hatte Heimleiterin Cornelia Heidrich deswegen große Hoffnungen gesetzt. Sie hat positive Erfahrungen mit Samuel, einem Flüchtling aus Burkina Faso gemacht. Doch leider konnte Samuel nicht bleiben, ihm fehlte die Aufenthaltsgenehmigung. Jetzt versucht die Einrichtung ihren Personalmangel mit Indonesiern zu lösen, die über einen Vermittler nach Deutschland geholt werden. Pflegeeinrichtungen werben Pflegekräfte aus dem Ausland an, während gleichzeitig bereits angelerntes und erprobtes Personal abgeschoben wird. - Ein schwer nachvollziehbares Vorgehen.

Härtefallkommission könnte Abschiebung verhindern

Silvana Bulla aus Leipzig wird mittlerweile vom sächsischen Flüchtlingsrat unterstützt. Mark Gärtner und seine Kollegen kennen solche Fälle zur Genüge. Immer wieder werden abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, die in Berufen arbeiten, für die es in Deutschland kaum Personal gibt. Es sei durchaus so, dass Leute abgeschoben werden, die qualifiziert sind bzw. hier gute Chancen haben auch eine berufliche Qualifikation zu erwerben und das sei keine Seltenheit, so Mark Gärtner. Letztendlich komme aber für Silvana Bulla nur noch die Hilfe der Härtefallkommission als Schutz vor einer Abschiebung in Frage, sagt Gärtner.

Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Petra Zais wirft der sächsischen Landesregierung vor, bundesweit die härteste Abschiebepraxis zu verfolgen. Einer der Gründe sei die Angst vor der AfD – deshalb würde auch gegen die Interessen der sächsischen Wirtschaft gehandelt.

Dahinter steckt wenn man die politischen Motive untersucht tatsächlich nach meiner Auffassung ein Kotau vor den Rechtspopulisten die ja um jeden Preis eine weitere Zuwanderung und eine weitere Aufnahme von geflüchteten Menschen über das Asylrecht über die Genfer Flüchtlingskonvention verhindern wollen. Petra Zais, MdB, B90/Die Grünen

Sollte die Härtefallregelung bei Silvana Bulla nicht greifen, droht die sofortige Abschiebung. Ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft könnte sie dann nicht antreten. Mit der Abschiebung verbunden ist ein Einreiseverbot nach Deutschland von 30 Monaten.