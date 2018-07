Der Abwasserverband Köthen hat Verluste aus einer Finanzspekulation auf die Gebührenzahler umgelegt. Nach Recherchen von MDR-exakt wird bis 2038 ein Verlust aus einem Derivatgeschäft über die Abwassergebühr ausgeglichen. Nach Einschätzung von Robert Knappe, Professor für Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, beträgt der umgelegte Betrag etwa elf Millionen Euro. Der Verlust stamme ursprünglich aus einem verbotenen Spekulationsgeschäft und dürfe deswegen nicht über die Gebühren ausgeglichen werden, so Knappe.

Im Frühjahr hatte der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt bekannt gegeben , dass einige Kommunen und Abwasserverbände mit Derivaten spekuliert hätten. Die Rechnungsprüfer haben den Verdacht, dass in einigen dieser Fälle die Verluste auf die Beitragszahler umgelegt wurden. Dies sei aber rechtswidrig. Um welche Zweckverbände es sich handle, sagte der Landesrechnungshof nicht. "Es ist Aufgabe der Kommunalaufsichten, die Vorwürfe aufzuarbeiten", so Landesrechnungshof-Präsident Kay Barthel.

Dass die Verluste aus den Finanzgeschäften des Abwasserverbandes Köthen auf die Kunden umgelegt werden, bestreitet die kommunale Aufsichtsbehörde nicht, sieht darin aber kein Problem. Bernhard Böddeker (CDU), Vize-Landrat von Anhalt-Bitterfeld und Chef der Kommunalaufsicht in Köthen, erklärt: "Der Verlust des Abwasserverbandes Köthen ist die Folge von kaufmännisch sorgfältigen Geschäften." Solche dürften auf die Beitragszahler umgelegt werden. Er gehe davon aus, dass am Ende wahrscheinlich Gerichte darüber entscheiden müssen, wer Recht habe, so Böddeker weiter. Auch die Höhe des Verlustes bestreitet er.