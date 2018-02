Der Glaube, alles im Griff zu haben

"Ich muss mir heute eingestehen, dass der Dienst so nicht abgesichert war", sagt Koch. Sie ging mit Restalkohol im Blut zur Arbeit. Nach einem körperlichen Zusammenbruch begibt sie sich schließlich in eine 15-wöchige Langzeittherapie. In den evangelischen Fachkliniken Heidehof /Weinböhla wird sie auf ein Leben ohne Alkohol getrimmt – das ist inzwischen drei Monate her.

"Viele machen sich was vor und glauben: 'Ich habe das doch alles noch im Griff'", sagt Chefarzt Sven Kaanen. Viele würden gar nicht merken, dass "die Kollegen ringsum schon Auffälligkeiten bemerken". 160 Betten für Sucht-Patienten gibt es in Weinböhla. Die meisten hier sind alkoholkrank, nicht wenige von ihnen berufstätig. Das Problem: Alkoholiker werden am Arbeitsplatz mit ihren Problemen oft alleine gelassen. "Ich empfehle Arbeitgebern, sich mit diesen Themen auch sehr offen auseinanderzusetzen, Leute auch anzusprechen", sagt Kaanen. Auffälligkeiten seien oft schon sehr früh da, würden aber totgeschwiegen.

39 Milliarden Euro Schaden durch alkoholisierte Mitarbeiter

Chefarzt Kaanen hat in vier Unternehmen Präventionsprojekte begleitet. Doch das kostet Geld, weshalb die meisten darauf verzichten. Dabei wäre rechtzeitiges Intervenieren wichtig. Denn alkoholisierte Mitarbeiter verursachen jährlich einen Schaden von rund 39 Milliarden Euro. Davon entfällt etwa ein Viertel auf das Gesundheitssystem und drei Viertel entstehen durch Produktivitätsverluste.

Auch Marion Koch ist wegen ihrer Sucht lange ausgefallen. Nun will sie bald an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren, die Chancen für eine Wiedereingliederung stehen nicht schlecht. Dieses Mal will sie ihre Chance nutzen. "Eigentlich denkt man erst im Nachhinein nach, was man so verbockt hat", sagt Koch.