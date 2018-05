Mouse Bahloul und Yassine Agouli wohnen beide in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Hamburger Straße. Doch "wohnen" würde der 21-jährige Palästinenser Mouse Bahloul es nicht nennen. "Die Badezimmer sind ekelhaft, es ist immer dreckig. Und sie sind total voll, man kann nie ins Bad, weil immer besetzt ist", so der junge Asylbewerber.

Mouse Bahloul lebt seit 8,5 Monaten in der Massenunterkunft - zusammen mit knapp 500 Anderen. Wegen der vielen Menschen gäbe es immer wieder Streit. "Die Leute sitzen die ganze Zeit rum, niemand hat etwas zu tun. Klar gibt's da Probleme." Keine ideale Bedingungen. Menschen verschiedener Herkunft und Religion leben eng zusammen, mit ganz unterschiedlichen Bleibeperspektiven. Der Frust ist hoch.

Asylverfahren sollen gebündelt und beschleunigt werden

Die politische Idee: Jeder Flüchtling bleibt solange, bis über seinen Asylantrag entschieden ist. Alle beteiligten Behörden wie Bamf, Jugendamt und sogar Gericht sitzen unter einem Dach. Wessen Antrag abgelehnt wird, darf nicht länger bleiben und wird abgeschoben. Das Ziel: Niemand soll im Ankerzentrum länger bleiben als 18 Monate. Maximalkapazität: 1.500 Menschen.

Handyaufnahme aus dem vermeintlichen Vorzeige-Flüchtlingsheim in Bamberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Vorbilder der Anker-Idee finden sich in Bayern. In der Aufnahmeeinrichtung in Bamberg sind schon jetzt alle Behörden versammelt. Im März durften angemeldete Kamerateams bei einem Presserundgang dort drehen. Das Bild: Bamberg - ein Vorzeige-Flüchtlingsheim.



Wie es in der Unterkunft mit gut 1.400 Bewohnern wirklich aussieht, können wir nur erahnen. MDR-exakt liegen Aufnahmen vor, die das Innere zeigen sollen: Verdreckte Küchen, verwahrloste Zimmer.

Verunsicherte Asylbewerber, regelmäßige Konflikte

Ein Bewohner des Vorzeige-Heims, in dem das Asylverfahren besonders schnell gehen soll, erzählt uns von seinen Erfahrungen. "Ich habe ein Infoblatt bekommen. Da steht drauf: Niemand soll hier länger als sechs Monate bleiben. Aber ich bin 13 Monate hier. Einer meiner Freunde 14 Monate", sagt der afghanische Flüchtling, der unerkannt bleiben will. Das Schlimmste sei für ihn, nicht zu wissen, wie es weitergeht und ob er uns seine Freunde eine Zukunft in Deutschland haben.

Ankunfts- und Rückführungseinrichtung für Asylbewerber auf dem ehemaligen Gelände der US Army in Bamberg. Bildrechte: dpa Die zuständige Regionalregierung schreibt uns: Nur jeder zehnte Bewohner sei länger als sechs Monate dort untergebracht. Die Stadt Bamberg hat das Zentrum von Anfang an kritisiert. So viele Flüchtlinge ohne Perspektive führten unweigerlich zu Konflikten, sagte die Stadtsprecherin Ulrike Siebenhaar MDR-exakt. "Wir sehen die Frustration der Menschen, die da drin sind. 1.500 Menschen, die teilweise schwer traumatisiert sind und nicht wissen, wie es weitergeht für sie, einfach weil ihr Aufenthaltstitel noch ungeklärt ist. Wir sehen das nicht als Vorbild. Und vor allem dürfen die Dinge nicht größer werden. Das ist jetzt schon am Rande der Kapazität", so Siebenhaar.

Ein weiteres Problem: Die Kriminalität

Der afghanische Bewohner erzählt, dass in der Unterkunft viel geklaut werde. Auch statistisch ist die Kriminalität in Bamberg gestiegen - 2017 um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Polizei haben vor allem Ladendiebstähle durch Menschen aus dem Camp zugenommen.

Die Kritikpunkte an den bereits bestehenden "Ankerzentren" häufen sich, auch in Sachsen. Flüchtlingsrat und Linkspartei lehnen die, wie sie sagen, "Lager" für Flüchtlinge kategorisch ab. Linken-Fraktionschef Richo Gebhardt sieht das Problem in der Konzentration von Menschen, die keine Bleibeperspektive haben. Damit gehe eine unwahrscheinlich große Unzufriedenheit einher, die den Menschen jede Chance zur Integration nehme.

Sachsens Innenminister Roland Wöller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Neben Bayern ist Sachsen im Moment das einzige Bundesland, das sich überhaupt am Konzept der Ankerzentren beteiligen will. Warum will Sachsen trotz aller Kritik ein Ankerzentrum? Nachfrage beim sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU).

Wir wollen die Situation verbessern, weil wir wissen: Die Verfahren dauern nicht schnell genug. Sie sind auch nicht rechtssicher genug. Und eben das soll mit dem Ankerzentrum gelöst werden. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU)