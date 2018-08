Sachsen hat bereits Anfang August sein angekündigtes Ankerzentrum probeweise in Betrieb genommen. Der Test laufe seit dem 1. August in Dresden, sagt ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums dem MDR-Nachrichtenmagazin "exakt". Allerdings ist dieser Probetrieb anders als bisher angekündigt nicht in der Hamburger Straße gestartet. Stattdessen habe man sich für eine kleinere Variante in der Bremer Straße entschieden, erklärt der Sprecher weiter.

Geplant sei, dass es in Dresden zukünftig ein Ankerzentrum an zwei Standorten geben wird. Eines in der Hamburger Straße, das andere soll am Hammerweg entstehen. Im dort neu gebauten Komplex ging vor kurzem der Prozess um die rechtsextreme Terrorgruppe Freital zu Ende. Demnächst sollen dort Flüchtlinge unterkommen. Der Testlauf am jetzt dritten Standort sei laut Innenministerium als reine Interimslösung gedacht.