Doch nicht nur die Pflegekosten treiben den Eigenanteil in die Höhe. Reder ärgert sich vor allem über die Preissteigerungen bei den Nebenkosten, die auf die Heimbewohner umgelegt werden. In der Einrichtung in Düsseldorf, in der ihr Mann gepflegt wird, verteuerten sich besonders stark die Kosten für Verpflegung und Unterkunft. Für beides verlangt das Pflegeheim seit Februar jeweils neun Prozent mehr. "Jeder, der einen Haushalt führt, der weiß, dass nicht alles um neun Prozent gestiegen ist", sagt Reder. Die Zahlen könne sie nicht nachvollziehen.