"Meine Frau sagt immer: Du musst zu uns zurück", erzählt Jiwan Bozkurt. Der Syrer lebt ohne seine Familie in Deutschland. Auf der Flucht vor dem Krieg war er 2015 von seiner damals schwangeren Frau und seinem Kind getrennt worden. "Meine Kinder brauchen mich", sagt der 30-Jährige.

Er wollte seine Familie nach Deutschland nachholen, doch das durfte er nicht . Frau und Kinder warten inzwischen wieder in Syrien auf ihn. Die Situation belastet ihn so sehr, dass er sich zur freiwilligen Rückkehr entschieden hat. Doch sein syrischer Reisepass ist für die deutschen Behörden ein Problem. Sie glauben, dass er im IS-kontrollierten Gebiet ausgestellt wurde und eine Fälschung sein könnte.

Um seine Staatsangehörigkeit zu klären, sollte Jiwan Bozkurt deshalb weitere Dokumente einreichen. Diese lässt die Ausländerbehörde beim Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA) überprüfen. Doch das bürokratische Verfahren verzögert sich. Seit Monaten wartet der Syrer auf eine Entscheidung. Bei der Ausländerbehörde in Magdeburg hatte er mittlerweile rund 20 Termine - alle ohne Ergebnis.

Auf exakt-Nachfrage teilte das LKA mit, es habe die Papiere geprüft und sie lägen bereits wieder bei der Ausländerbehörde. Träge Abläufe in den Behörden und wochenlange Postwege verhindern offenbar Jiwan Bozkurts Rückkehr.

Auch Amita Patel hat bürokratische Probleme mit ihrer Rückkehr in die Heimat. 2010 war sie gemeinsam mit ihrem Mann aus Indien nach Deutschland gekommen. Vor fünf Jahren ist ihr Sohn in Leipzig zur Welt gekommen. Eine Bleibeperspektive haben alle drei nicht . "Eigentlich wollten wir hier bleiben, doch dann hat uns die Ausländerbehörde geschrieben, dass wir ausreisen müssen."

Zuständig für eine neue Geburtsurkunde ist die Stadt Leipzig. Diese verweist allerdings auf das Sozialamt. Das solle nämlich 700 Euro für die Deutsche Botschaft in Indien hinterlegen, um damit ein Vertrauensanwalt zu bezahlen. Dieser solle dann prüfen, ob die Eltern tatsächlich indische Staatsbürger sind.

"Ich will nicht behördliches Versagen sagen, aber die behördliche Praxis in Deutschland hat hier nicht funktioniert", so Monika Schneid, die Ausreisewillige und Geflüchtete bei der freiwilligen Rückkehr berät. Für sie sind fehlende Dokumente ein typischen Problem.