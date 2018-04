Altenburg in Ostthüringen. Mitten im Wahlkampf. Frank Schütze vom "Bürgerforum Altenburger Land" sammelt Unterschriften. Der 54-Jährige will Oberbürgermeister werden. Als Parteiloser braucht er 180 Unterschriften, um zur Kommunalwahl zugelassen zu werden. Über 400 Unterstützer sind es am Ende. Damit kann sich Schütze am kommenden Sonntag (15. April) zur Wahl stellen.

An diesem Tag wählen in Thüringen zahlreiche, weitere Städte und Gemeinden. Auch 14 der 17 Kreise bekommen neue Landräte. Darunter ist auch das Altenburger Land. Andreas Sickmüller, ebenfalls im "Bürgerforum Altenburger Land", kandidiert für das Amt des Landrats. Er wird von der AfD aufgestellt.

Wer verbirgt sich hinter dem Bürgerforum?

Frank Schütze vom umstrittenen "Bürgerforum Altenburger Land" möchte Oberbürgermeister von Altenburg werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Wahlkampf bemüht sich das "Bürgerforum" um ein gemäßigtes Auftreten. Es verstehe sich und seine Anhänger als "Bürgerbewegung" mit einer klaren Haltung zur Asylpolitik der Bundesregierung. Auf ihrem Internetauftritt betont die Gruppe, man sei "nicht fremdenfeindlich". Den eigenen Angaben nach wollen sie "dem Volk eine Stimme in Form einer außerparlamentarischen Opposition" geben. Das "Bürgerforum" gibt sich bürgerlich und bürgernah.

Seit Ende 2015 gibt es die Gruppe. Neben ihren Aktivitäten im Internet rief sie immer wieder zu Kundgebungen und Demonstrationszügen auf. Andreas Sickmüller und Frank Schütze waren von Anfang an bei den Veranstaltungen des "Bürgerforums" dabei. Dort wurde wiederholt gegen Flüchtlinge gehetzt, Positionen der sogenannten Neuen Rechten wurden vertreten. Frank Schütze bezeichnete im Januar 2016 Flüchtlinge als "Migrationswaffe". Man habe erkannt, was hinter dem Begriff Flüchtling wirklich stecke. Das Ziel sei, sagt Schütze weiter, "nationale Interessen zu schwächen und bestehende soziale Systeme zu Lasten der einheimischen Völker auszubluten."

Besorgt über die Stimmung in Altenburg

Michaele Sojka, amtierende Landrätin der Linkspartei im Altenburger Land Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Christoph Lammert von der Mobilen Opferberatung beobachtet das "Bürgerforum" seit langem. Nach seiner Einschätzung ist rechtes Gedankengut in Altenburg inzwischen mitten in der Gesellschaft angekommen. Für Lammert sei genau das die Besonderheit dieser Gruppe. "Es ist nicht einfach nur eine rechte Subkultur, sondern Bürgerinnen und Bürger aus der Altenburger Bevölkerung haben sich zu diesem Forum zusammengeschlossen, um in die Mitte der Bevölkerung hineinzuwirken", sagte er MDR-exakt.



Michaele Sojka (Linke) ist seit 2012 Landrätin und bewirbt sich erneut um den Posten. Für das "Bürgerforum" ist sie: eine Feindin. Ihr wurde vorgeworfen, sie "flute" Altenburg mit Flüchtlingen. Anhänger forderten auf Demonstrationen ihren Abgang mit den Worten "Sojka muss weg".

Die Mittel, mit denen das 'Bürgerforum' ins Gespräch zu kommen versucht, sind andere als die, die ich von demokratischen Parteien kenne. Das ist kein echter Diskurs, das ist zum Teil verletzend und entwürdigend, wie auch ich und andere beschimpft werden. Michaele Sojka, Landrätin Altenburger Land

Viele Altenburger haben Angst, mit MDR-exakt kritisch über das "Bürgerforum" zu sprechen. Auch Norbert Pengel hat lange gezögert. Er lebt gerne in Altenburg. Gerade deshalb ist der junge Vater besorgt über die Stimmung, die die Rechten verbreiten. Pengel versucht, der Hetze des "Bürgerforums" und seiner Anhänger im Internet entgegenzutreten. Regelmäßig beteiligt er sich an Debatten auf Facebook. Doch sachliche Argumente würden nicht mehr gehört.

Man schürt weiter Ängste, man bedient gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das geht hin bis zu rassistischen Äußerungen. Es ist auch wenig sachlicher Austausch möglich, weil man ganz schnell als jemand, der argumentiert, als 'links-grün-versiffter Gutmensch' abgestempelt und man eh vom System manipuliert sei. Norbert Pengel, Altenburger

Gefährliches Signal - Boykottaufruf

Andreas Sickmüller, führendes Mitglied im "Bürgerforum", tritt für die AfD als Landratskandidat an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zum System gehören für das "Bürgerforum" in Altenburg auch das Landestheater und das Lindenaumuseum. Die Einrichtungen hatten sich wiederholt gegen die Flüchtlingshetze ausgesprochen. Der jetzige Landratskandidat Andreas Sickmüller rief im Herbst 2016 "alle [dazu auf], die gegen diese Politik sind, das Theater in Altenburg und das Lindenaumuseum zu boykottieren." Man müsse ihnen zeigen, woher das Geld kommt, mit dem sie ihre Miete bezahlen.



Nach Einschätzung der amtierenden Landrätin Michaele Sojka habe der Aufruf das Gegenteil bewirkt. "Letzten Endes hat es dazu beigetragen, dass wir sehr viel mehr Besucher in den beiden Einrichtungen hatten." Das sei die beste Antwort auf einen derartigen Boykott-Versuch.

Auf Nachfrage zu inhaltlichen Positionen und rassistischen Äußerungen sagt Andreas Sickmüller MDR-exakt:

Die ganzen Fragestellungen zielen alle immer auf eine Ebene ab. Und zwar möchte man uns Kritiker, in dem man uns in die rechte Ecke stellt, aus der Herrschaft des freien Diskurses ausgrenzen, indem man uns diffamiert. Andreas Sickmüller, Landratskandidat

Das "Bürgerforum" erhält Unterstützung durch das neurechte und AfD-nahe "Compact Magazin" und dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer. Bei der letzten Wahlkampfveranstaltung der Gruppe Ende März sprach Elsässer offen aus, was er von Altenburg aus erreichen will:

Altenburg soll den Startschuss setzen. Wir brauchen einen patriotischen Bürgermeister, einen patriotischen Landrat, und das öffnet die Perspektive für 2019 - den AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen und den Ministerpräsidenten Björn Höcke in Thüringen. Jürgen Elsässer, Compact-Magazin