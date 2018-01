Rund 170 Beamte sind in mehreren Bundesländern gegen die Schlepper vorgegangen. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag in Berlin. Weitere Durchsuchungen fanden in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Baden Württemberg und Bayern statt. Zeitgleich sind Polizisten in Polen ausgerückt, um drei weitere Beteiligte zu verhaften.

Auslöser der Ermittlungen und Razzien waren Berichterstattungen in den Fernsehmagazinen "FAKT" und "exakt" des Mitteldeutschen Rundfunks. Nach monatelangen Recherchen konnten die MDR-Reporter einen syrischen Asylbewerber in Süddeutschland treffen. Dieser Mann war von dem Schlepperring nach Deutschland geschleust worden. Allerdings nicht aus Syrien sondern aus dem sicheren Kuwait. Dort lebte die fünfköpfige Familie seit Jahren.

Ein Insider, der für die Schleuserbande arbeitete, erklärte den MDR-Reportern das Prinzip: Die Schleuserin schickte die „Einladung“ nach Europa, mit der in der polnischen Botschaft in Kuwait ein Touristenvisum beantragt werden konnte. Außerdem schickte sie Bankunterlagen die beweisen sollten, dass die angebliche Gastgeberin für den Eingeladenen aufkommen kann.

"Man muss in Posnan landen, nicht in Warschau. In Posnan gibt es keine Kontrollen. Dort wartet dann ein Taxifahrer", sagte der Insider. Der Taxifahrer gebe den Flüchtlingen dann ein Handy und am anderen Ende sei die Chefin. So werde die Ankunft bestätigt. "Dem Taxifahrer gibst du dann das restliche Geld. Der besorgt dir ein Zugticket oder Auto, um dich nach Deutschland zu bringen. Sie bringen dich wohin du willst."