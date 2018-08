"Wenn etwas fehlt in der Nahrungskette, das können wir nicht wieder ersetzen. Das geht nicht", sagt Dieter Kremerskothen. Er ist einer von wenigen Hundert hauptberuflichen Imkern. Das Insektensterben ist nicht nur für die Natur eine Katastrophe – es bedroht auch einen ganzen Berufszweig.

Dieter Kremerskothen ist einer der wenigen hauptberuflichen Imker in Deutschland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Grund: Die Pestizide. Die spielen bei seiner Arbeit eine große Rolle. Über den Blütenstaub gelangen sie ins Bienenvolk. "Die kleinen Bienen werden mit diesem vergifteten Pollen gefüttert. Und dadurch wird das ganze Bienenvolk krank und von der Immunabwehr geschwächt und geht dann an Krankheiten zu Grunde", sagt der Mann aus dem thüringischen Caaschwitz.



Es ist ein Thema, das Kremerskothen aufregt. "Wir können doch nicht sagen, wir haben überall Artensterben und tun nichts", sagt er. Hinter seinem Bienenwagen ist große Wiese, die in voller Blütenpracht steht. Ein Paradies für Bienen und ein Traum für jeden Imker. Doch so bunte Wiesen sind immer seltener zu finden. Das Problem: