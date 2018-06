Das ist, was ihr geblieben ist: ein Foto von Frank als Baby.



Mittlerweile hat Petra Wehnert das Grab öffnen lassen, in dem ihr Sohn liegen soll. Keine Spur von Frank. Also sucht sie weiter. Für sie wäre es so wichtig, dass ihre Akten nicht jetzt, nach 30 Jahren, vernichtet werden dürfen. In diesem Jahr läuft die Frist ab. Bildrechte: MDR SACHSEN