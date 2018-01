Bald hat Helmut Engel keinen Cent mehr in der Tasche. Er kann weder Einkäufe oder Strom, noch die Raten für sein kleines Haus bezahlen. Seine Mutter unterstützt ihn, so gut es geht. "Das war eine schlimme Zeit", sagt sie.

Als sich Engel schließlich einen Anwalt nimmt, findet der das Vorgehen skandalös. "So ein Fall ist mir in meiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nicht untergekommen. Dass ein Jobcenter zuerst gar nicht arbeitet und dann so viele Fehler am Stück produziert", sagt Dirk Feiertag.



Dann geht alles plötzlich ganz schnell. In einem Eilverfahren, welches der Anwalt beantragt hatte, entscheidet das Sozialgericht Magdeburg im Juni 2016 eindeutig: "Nach [...] Prüfung geht die Kammer davon aus, dass der Antragsteller [...] Anspruch auf Leistungen nach dem SGBII hat."