681 antisemitische Straftaten hat es im ersten Halbjahr 2017 deutschlandweit gegeben – 27 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das hat eine Anfrage des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen) an die Bundesregierung ergeben. Auch der gefühlte Antisemitismus nimmt zu, bestätigt die jüdische Gemeinde in Leipzig dem MDR-Magazin exakt. Doch woran liegt das? Wird vergessen, dass der Holocaust etwa sechs Millionen Juden das Leben gekostet hat?

In vielen Gedenkstätten – wie etwa in Buchenwald – kann man die Schrecken dieser Zeit nachempfinden. Zu DDR-Zeiten war der Besuch in einer KZ-Gedenkstätte Pflicht, heute bleibt das den meisten Schulen selbst überlassen. Rolf Isaacsohn, Holocaust-Überlebender und Ehrenvorsitzender der Israelitischen Gemeinde Leipzig, bereitet es große Sorge, dass der nationalsozialistische Völkermord bei der Jugend immer mehr in Vergessenheit gerät.

Hitlergruß am Synagogen-Denkmal

Während der Reporter den Holocaust-Überlebenden befragt, zeigt ein Passant den Hitlergruß (Szene nachgezeichnet). Bildrechte: Schwarwel Deswegen sei es so wichtig, dass Schulklassen auch heute wieder Pflichtsbesuche in KZ-Gedenkstätten absolvieren sollen, sagt der 84-Jährige. "Freiwillige haben ja etwas Scheu davor, dies zu sehen oder zu erleben."



Während Isaacsohn dies sagt, sitzt er an einem Holocaust-Mahnmal, an jenem Ort, an dem einst Leipzigs größte Synagoge stand. 1938 wurde sie in der Reichspogromnacht von den Nazis niedergebrannt. 140 Stühle erinnern daran. Kurz vor dem Ende der Dreharbeiten provozierten zwei Passanten. Einer von ihnen zeigte in Richtung Isaacsohn und Kamerateam den Hitlergruß. Direkt danach pöbeln die beiden Männer weiter.

Also ich muss sagen, dass ich jetzt innerlich zittere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier in der Gedenkstätte stehe und einer mit einem Hitlergruß vorbeigeht. Rolf Isaacsohn

Sollte auch angesichts solcher Beispiele ein Besuch in einer KZ-Gedenkstätte wieder zur Pflicht werden? Die DDR-Pflichtbesuche waren staatlich verordneter Antifaschismus. Das will die Gedenkstätte Buchenwald nicht mehr. "Unsere jahrzehntelangen Erfahrungen zeigen, dass bei freiwilligen Gedenkstättenbesuchen die Eigenmotivation der Besucher deutlich höher ist, sich intensiv und nachhaltig mit Buchenwald und seiner Geschichte auseinanderzusetzen", heißt es in einer Mitteilung.

Auch Thüringens Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter (Die Linke), ist gegen eine Pflicht per Lehrplan. Er begrüßt zwar ausdrücklich Schulexkursionen in ehemalige Konzentrationslager, Zwang sei aber das falsche pädagogische Mittel. "Das ist für mich eine andere Herangehensweise: 'Ach, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir uns das auch antun.' Ich halte den Weg der Freiwilligkeit für den richtigen", erklärt Holter.

Klares Ergebnis bei Umfrage

Pflicht oder nicht: Die Umfrage zum Thema auf der exakt-Facebook Seite. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als MDR-exakt die Frage "Sollte der Besuch von KZ-Gedenkstätten wieder für alle Schüler zur Pflicht werden?" auf der eigenen Facebook-Seite stellte, stimmten die User überraschend eindeutig ab. Rund 13.000 Facebook-Nutzer sind für eine Schulpflicht – das sind fast 92 Prozent. Etwas mehr als 1.000 stimmten für "Nein" – das entspricht etwa sieben Prozent. 157 ist das Thema "egal".

Für den Zeitzeugen Isaacsohn war das Zeigen des Hitlergrußes am hellichten Tag die Spitze des Eisberges. "Es ist so, dass ich manchmal abends nicht einschlafen kann, dass mir dann durch den Kopf geht, was läuft hier in Deutschland, was läuft hier speziell in Sachsen?", erklärt er. "Warum gerade hier so? Es ist nicht so einfach für jemanden, der das erlebt hat, so wie ich und andere, die das durchmachen mussten."