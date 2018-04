Silvana Bulla hat einen festen Job als Pflegehelferin, als Polizisten sie im Februar in Abschiebehaft bringen wollen. Ihr Asylantrag war abgelehnt worden. Nur ein Nervenzusammenbruch und ein damit verbundener Krankenhausaufenthalt bewahrte sie vor der sofortigen Abschiebung. Für ihre Kolleginnen und die Heimleitung war es ein Schock. Die 37-Jährige hatte sich in das Team eingefügt und sich Respekt und Sympathie erarbeitet. Ihr Arbeitsgeber will sie gern halten.