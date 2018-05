Zu Beginn erfüllt "C" genau, was in der Leistungsgesellschaft erwartet wird: anhaltende Konzentration, hohe Leistungsfähigkeit, schlanke Figur. Darum ist es wenig erstaunlich, dass Crystal auch an Schulen gehandelt wird. Doch kaum ein Schulleiter gesteht das ein. Das Problem wird verschwiegen und damit größer. Das Einstiegsalter liegt mittlerweile bei 13 Jahren.