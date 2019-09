Zum einen bedeutet die Mutterrolle eine Statusaufwertung. Man fühlt sich als Frau eher wahrgenommen. Man fühlt sich auch in der Gesellschaft eher in einer Position, die anerkannt ist. Zum Zweiten verbindet sich mit der Mutterrolle aber auch so etwas wie ein Aufbruch: Wenn ich Mutter bin, kann es mir nur besser gehen, als vorher, dann gibt es einen klar definierten Weg und den gehe ich. Ich bin jetzt Mutter und damit auch ein Teil der Gesellschaft. Ich weiß, was ich zu tun habe. Das Dritte: Wenn ich Mutter bin und ein Kind hab, bekomme ich einfach auch ein bisschen mehr an Geld. Und das spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle, aber nicht die einzige.

Dr. Ronald Lutz