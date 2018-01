Undine K. beklagt, sie hätte schon seit einem Jahr kein Angebot mehr vom Jobcenter bekommen. Sie vermutet, dass es an ihrem Alter liegt. Tatsächlich tragen ältere Arbeitnehmer das höchste Risiko. Verlieren sie den Job, dann bleiben sie lange Zeit oder ewig ohne neue Arbeitsstelle. Benachteiligt auf dem Arbeitsmarkt und ab 58 auch kaum noch statistisch erfasst. Denn wer über 58 Jahre alt ist und seit zwölf Monaten kein Jobangebot erhalten hat, der fällt ganz aus der Arbeitslosenstatistik. So erging es in den letzten 20 Jahren vielen Ostdeutschen.