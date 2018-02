Ab Januar 2017 sollte in der Pflege vieles besser werden - damals trat die bedeutendste Pflegereform der letzten Jahre in Kraft. Demenzkranke haben seitdem den gleichen Anspruch wie dauerhaft körperlich Erkrankte. Außerdem sollen Menschen Pflegeleistungen bekommen, die nur einen geringen Hilfebedarf haben. Die Pflegestufen wurden von Pflegegraden abgelöst. Etwa fünf Milliarden Euro zusätzlich stehen durch die Reform zur Verfügung, damit Pflegebedürftige und deren Angehörige besser unterstützt werden.

Doch in der Praxis hakt es an vielen Ecken. Dass die Reform auch eine bessere Bezahlung der Beschäftigten in der Branche ermöglichen soll, finden auch Pflegebedürftige und deren Angehörige richtig. Doch Mehrkosten werden von der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht übernommen. So müssen die Pflegebedürftigen zur Kasse gebeten werden. Auch die Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), die über die Pflegegrade von Betroffenen entscheidne, haben seit 2017 erheblich mehr zu tun. Das gesamte Begutachtungssystem hat sich verändert. Deshalb wurden bundesweit 300 neue Mitarbeiter eingestellt. 304.000 Menschen bekommen seit der Reform zusätzliche Leistungen.

Wie läuft es bei den Pflegediensten? An deren Personalengpass hat sich auch durch die Reform nichts geändert. In Sachsen Anhalt kommen auf 105 arbeitssuchende Pflegekräfte 401 freie Stellen - also ein Verhältnis von 1:4. In Sachsen ist das Verhältnis 1:10, in Thüringen sogar 1:12. Das heißt: Pflegekräfte sind Mangelware.