Exakt - Die Story | MDR FERNSEHEN | 21.02.2018 | 20:45 Uhr Wer ist mein Vater? Tabuthema "Russenkinder"

Hauptinhalt

Hunderttausende Menschen in Deutschland haben eine Lücke in ihrem Leben und ihrer Familie. Diese Lücke ist der fehlende Vater. Viele Frauen wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs und in den Jahren danach schwanger von Soldaten der Roten Armee - infolge von Vergewaltigung, aber auch in Liebesbeziehungen. Die gezeugten Kinder wurden in Deutschland abfällig als "Russenkinder" diffamiert, ausgegrenzt, manchmal von ihren eigenen Müttern misshandelt. Viele von ihnen suchen bis heute nach ihren Vätern.