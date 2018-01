Hintergrund ist die Rolle des Wirtschaftsbeauftragten des Oberbürgermeisters, Jens Rauschenbach, und seiner Firma Projectum Steuerungsgesellschaft. Rauschenbach ist als Projektsteuerer an nahezu allen Hochbau-Maßnahmen der Stadt Halle beteiligt. Die Mitarbeiter sprechen von einer Bevorzugung von Rauschenbach und seinen Firmen bei Vergaben der Stadt Halle mit Einverständnis des Oberbürgermeisters.

Dem MDR liegen sowohl die Anzeige als auch die an die Staatsanwaltschaft übermittelten Dokumente sowie weitere Unterlagen vor, die Unregelmäßigkeiten in der Vergabepraxis belegen sollen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Rauschenbach Ausschreibungen der Stadt vorbereitet, auf die sich dann seine Firma Projectum sehr häufig mit Erfolg bewirbt. Zudem sollen die Aufträge so gesplittet worden sein, dass die Vergabe ohne Beteiligung des Stadtrats erfolgen konnte. Es soll sich dabei insgesamt um Aufträge für Rauschenbachs Firmen im Millionenbereich handeln.