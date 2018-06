Manar zeigt Handyfotos, die ihre Misshandlungen dokumentieren: Hals, Arme, Teile des Gesichts - blutig geschlagen, mit Blutergüssen übersäht. Das Martyrium begann schon vor der Flucht, erzählt die 35-Jährige, die mittlerweile in Sachsen lebt: "Das erste Mal, dass wir uns gestritten haben und er mich schlug, war einen Monat nach der Hochzeit." Nach der Heirat habe er sich vollkommen verändert, es habe einfach keinen Spielraum mehr für Diskussionen gegeben.

Die Schläge wurden für Manar zur Normalität. Selbst nach banalen Streitigkeiten prügelte er auf sie ein, mit Gürteln, Holzstücken und anderen Gegenständen. Eines Abends riefen die Nachbarn aufgrund des Lärms Polizei und Krankenwagen. "Das war das erste Mal, dass ich um Hilfe gebeten habe", sagt Manar. Sie entschloss sich zur Flucht in ein Frauenhaus .

Dabei hatte die Mutter zweier Söhne lange versucht, die Gewalttätigkeit ihres Mannes geheim zu halten. In der arabischen Welt aber hat der gute Ruf einer Familie einen besonders hohen Stellenwert. Konflikte sollen nicht nach außen dringen.

Kerstin Kupfer von der Interventionsstelle Wegweiser e.V. kennt diese Ohnmacht von Frauen wie Manar. In den Beratungsgesprächen treffe sie oft Frauen, die trotz der Gewalt Angst davor haben, aus dem familiären System ausgeschlossen zu werden oder im Fall einer Trennung oder einer Offenlegung der Gewalt Druck aus der eigenen Familie fürchten.

Manar will nicht erkannt werden aus Angst, dass ihr Mann sie ausfindig macht. In den meisten muslimischen Herkunftsländern wird den Vätern im Falle einer Trennung das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zugesprochen. Frauenhäuser bieten deshalb erstmal einen gesetzlichen Schutzraum. Inzwischen gibt es in Sachsen ein Schutzhaus speziell für geflüchtete Frauen.